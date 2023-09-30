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Работаем со всеми моделями автомобилей

Установка ГБО на Lada Largus 1.6 82 л/c
Установка ГБО KIA RIO 1.6 123 л/с
Установка ГБО на Kia Carnival 2.7 189 л/с
Установка ГБО Kia K5 2.0 150л/с
Установка ГБО Dodge Ram 5.7 AT 4×4 390 л/c
Установка ГБО на Volkswagen Polo 1.6 90л/c
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Мы работаем только с проверенными поставщиками, выгодное партнерство с которыми позволяет обеспечивать лучшие цены для наших клиентов.

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    15K+

    довольных клентов

    Клиенты высоко оценивают услуги компании по установке и ремонту ГБО. Отличное качество и профессиональный подход – наша гордость!

    4.3
    Рейтинг
    по отзывам в
    21 оценок
    5
    Рейтинг
    по отзывам в
    1 оценок
    5
    Рейтинг
    по отзывам в
    1 оценок

    Источник:

    Владимир

    Добрый день. Советую это место. Я не ставил здесь ГБО, но пришлось приезжать для проверки качества его демонтажа, который проводился в другом месте. Увидел профессиональный подход к делу и качественную проверку. Юрию благодарность. О том, что сдесь работают ответственно свидетельствует увиденная мной очередь на тех.осмотр и регулировки.

    Источник:

    София Шайхутдинова

    Мастер очень внимательный, разобрался в ситуации, помог устранить проблему с моим автомобилем. Быстро, качественно, цены приятные, остались только положительные впечатления

    Все отзывы

    Наш FAQ поможет разобраться в ключевых аспектах установки, эксплуатации и
    обслуживания системы ГБО."

    • Если установить на автомобиль ГБО, будет ли он работать на бензине?

      Да, если вы устанавливаете газобаллонное оборудование (ГБО) на автомобиль, то он по-прежнему будет способен работать на бензине. Система ГБО обычно предусматривает переключение между газом и бензином в зависимости от ваших предпочтений или конкретных ситуаций. Это одно из преимуществ использования ГБО, так как оно обеспечивает большую гибкость и экономию на топливе для водителей.

    • Подходят ли все автомобили для установки газобаллонного оборудования (ГБО)?

      В целом, большинство автомобилей подходят для установки газобаллонного оборудования (ГБО), независимо от марки, модели и типа кузова. Однако, есть несколько важных аспектов, которые следует учесть: вид подачи топлива, техническое состояние автомобиля, региональные нормативы и сертификация, модификации и изменения. Для того чтобы убедиться, что ваш автомобиль подходит для установки ГБО, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным автосервисом, специализирующимся на установке ГБО. Они смогут оценить ваш автомобиль и предоставить рекомендации по оптимальной системе ГБО для вашей машины.

    • Сколько времени требуется на установку системы ГБО (газобаллонного оборудования) на автомобиль?


      Время, необходимое для установки системы ГБО, может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая марку и модель автомобиля, тип устанавливаемого оборудования, опыт мастера и условия работы. Основные аспекты времени установки включают: тип автомобиля, уровень опыта мастера, тип и объем устанавливаемого оборудования, состояние автомобиля. Для большинства стандартных установок на современных автомобилях установка ГБО обычно занимает около 4-8 часов времени. Важно сотрудничать с надежным автосервисом, чтобы обеспечить качественную и безопасную установку ГБО на вашем автомобиле

    • Правда ли, что после установки ГБО оборудования в салоне будет запах газа?

      Нет, после установки газобаллонного оборудования (ГБО) в салоне автомобиля обычно не будет запаха газа. Это связано с тем, что все компоненты системы ГБО, включая газовые баллоны, трубопроводы и уплотнительные элементы, проходят строгую проверку на герметичность и безопасность. Системы ГБО разработаны так, чтобы обеспечивать надежное и герметичное хранение и использование газа (пропана, сжатого природного газа и т. д.) в автомобиле. Если система ГБО установлена и настроена правильно в специализированном автосервисе, то она не должна вызывать запаха газа в салоне. Однако, если вы замечаете запах газа в салоне автомобиля после установки системы ГБО, это может указывать на потенциальную утечку или другую неисправность в системе. В таком случае необходимо немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и устранения проблемы, так как безопасность является приоритетом при использовании газа в качестве топлива.

    • Какими бывают газовые баллоны для системы ГБО?

      Газовые баллоны для системы газобаллонного оборудования (ГБО) бывают разных типов, и их выбор зависит от требований автомобиля и предпочтений водителя. Вот два основных типа газовых баллонов: цилиндрические баллоны (имеют форму цилиндра и различаются по диаметру, длине и объему, они могут быть разных размеров, и водители могут выбрать баллон, который лучше всего подходит для их автомобиля и потребностей, могут быть установлены в различных местах под кузовом автомобиля), тороидальные баллоны (имеют форму тороида и обычно имеют ёмкость от 42 до 108 литров, предназначены для установки в нишу запаски автомобиля, могут быть удобными, так как они не занимают место в багажнике, и при этом обеспечивают больший объем газа. Выбор между цилиндрическими и тороидальными баллонами зависит от конкретных особенностей автомобиля, желаемого объема газа, доступного места для установки и других факторов. Важно учесть, что установка газовых баллонов и других компонентов системы ГБО должна выполняться квалифицированными специалистами в автосервисе, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы системы.

    • Как часто следует менять воздушный фильтр при использовании ГБО (газобаллонного оборудования)?

      Частота замены воздушного фильтра при использовании системы ГБО зависит от ряда факторов, включая условия эксплуатации автомобиля и рекомендации производителя оборудования. В целом, рекомендуется следовать рекомендациям производителя оборудования и автомобиля по замене воздушного фильтра. Обычно замена производится в указанный производителем оборудования срок. Однако, если вы часто оказываетесь в условиях, где воздух может быть загрязнен или пыльным, такие как заезды по проселочным дорогам или вне города, то рекомендуется менять воздушный фильтр чаще. Это связано с тем, что загрязненный воздушный фильтр может снизить эффективность работы двигателя и привести к ухудшению производительности. В общем, замена воздушного фильтра может потребоваться после пройденного пробега от 10 000 до 12 000 километров, но важно учитывать условия эксплуатации и рекомендации производителя для более точных интервалов замены. Регулярное обслуживание воздушного фильтра помогает обеспечить оптимальную работу системы ГБО и поддерживает чистоту и эффективность двигателя.

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